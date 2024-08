Colpito da un pugno muore dopo un mese | disposta l' autopsia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Spoleto, 21 agosto 2024 - E' necessario fare luce sulla morte di un anziano di Spoleto, deceduto lunedìche circa unfa era statoda unche aveva comportato il suo ricovero in ospedale a Terni. Per questo la Procura della Repubblica di Spoleto ha disposto sulla salma l’, che verrà effettuata nei prossimi giorni. L’uomo, un 98enne, era finito al Santa Mariaaver ricevuto un colpo al termine di un litigio, non è chiaro con chi.essere stato ricoverato per alcune settimane, l’anziano era stato dimesso ed era rientrato nella propria abitazione, qui – alcuni giorni– è morto. Ora, dunque, sono stati disposti accertamenti – nonostante la veneranda età dello spoletino – per capire se il decesso possa essere una conseguenza delo meno.