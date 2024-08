Calciomercato Milan Moncada accelera per Silvano Vos dall’Ajax | c’è l’ok del giocatore  Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 21 agosto 2024), Geoffreyper il centrocampistaVos: c’èdelIlsta lavorando incessantemente per regalare a Paulo Fonseca un altro innesto per il centrocampo, dopo l’arrivo di Youssouf Fofana dal Monaco. Si tratta diVos, mediano classe 2005 dell’Ajax, che nelle ultime ore si è avvicinato in maniera notevole al club di via Aldo Rossi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la dirigenza del Diavolo ha raggiunto un accordo con l’entourage del 19enne sia per quanto riguarda l’ingaggio che per gli anni di contratto (contratto quadriennale con opzione per il quinto anno). Adessodovrà cercare di trovare la quadra anche per quanto riguarda la richiesta del club olandese. I Lancieri chiedono una cifra compresa tra i 9 e i 10 milioni per lasciarlo partire.