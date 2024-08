Calcio Il Trodica fa paura e con un super Voinea stende il Chiesanuova 3-2

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La formazione di Buratti, Promozione, vince grazie alla tripletta di rigore del classe 1990 rumeno. Per la squadra di Mobili rimonta dallo 0-2 al 2-2 con Mongiello e Canavessiodi MORROVALLE, 21 agosto 2024 – Che ilfosse una corazzata per la Promozione era già noto agli addetti ai lavori. Ma che riuscisse a battere un avversario di categoriaiore non se lo sarebbe immaginato nemmeno il più ottimista degli addetti ai lavori. La squadra di Buratti, infatti, haato ilper 3-2 grazie alla tripletta da rigore di un ispiratissimo, classe 1990 di nazionalità rumena ex Aurora Treia, Sangiustese e Recanatese, davanti a una buona cornice di pubblico. I ragazzi di Mobili, comunque, hanno rimontato dallo 0-2 al 2-2 con Mongiello e Canavessio, ma sono stati puniti dall’uomo della tripletta a inizio della ripresa.