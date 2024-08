Caino è chi sa ma rimane nell’ombra | lettera anonima lasciata dove Sharon Verzeni è stata uccisa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 21 agosto 2024 – Un piccolo altarino improvvisato sul muretto di cemento. Mazzi di fiori, lumini e immagini sacre, sotto il sole cocente dell’estate, ricordano quel che è successo in via Castegnate nella notte tra il 29 e il 30 luglio, quello che Terno d’Isola non dimenticherà mai e che gli investigatori stanno cercando di ricostruire dando un perché alle quattro coltellate che hanno ucciso. Qualcuno, oltre che ricordare la vittima, ha voluto però usare questo spazio per fare un appello accorato: chi sa, parli, perché così è solo un’agonia che continua anche oltre la morte. La mano è, la calligrafia femminile, il messaggio potente.