Beach volley Bianchi Orsi Toth | primo main draw nell’Elite 16 di Amburgo! Da domani in campo tre coppie azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Rekae Giadanon si fermano. La coppia azzurra, dopo il nono posto all’Europeo, si qualifica per la prima volta per ildi un Elite 16 sulla sabbia die dasarà ina caccia degli ottavi di finale. Nelturno delle qualificazioni lehanno superato 2-0 la coppia tedesca Bock/Kunst al termine di un match mai in discussione. nelsetavanti 10-2 e senza sussulti fino al 21-13. Nel secondo set, sotto 4-6, lehanno piazzato un break di 9-3 e si sono portate sul 14-9 tenendo le distanze fino al 21-17 che ha regalato loro l’accesso al turno decisivo. Ancora Germania dall’altra parte della rete perche hanno affrontato le tedesche Grune/Christ. Sotto 10-13 lehanno ribaltato la situazione nel finale pareggiando a quota 16 e vincendo 21-19 in volata.