Autonomia differenziata Todde | Ingiusto togliere risorse a chi ha avuto meno Regioni del Nord ricche grazie ai soldi dello Stato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “La Sardegna non hal’perché era speciale ma perché eravamo poveri, chi sta sul continente non ha gli stessi problemi che abbiamo noi”. A dichiararlo è stata la presidente della Regione Sardegna, Alessandra, che ha commentato il referendum contro l’. “Ledelsono diventatetrainanti con i. Basarsi solo sulla spesa storica e consentire a questedi spendere di più sulla base di quello che possono trattenere, è una cosa ingiusta perché significaa chi ha” ha proseguito. “Si è scelta una legge procedurale che sancisce che ledelpotranno procedere per conto loro. Questo non aiuta la coesione nel nostro Paese.” ha concluso la presidente della regione Sardegna. L'articolo: “a chi ha