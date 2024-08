Armand Duplantis vince a Losanna ma non attacca il record del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ha regalato spettacolo a Place de la Navigation, splendida piazza a(Svizzera) dove è andato in scena l’evento che anticipa la tappa di Diamond League in programma domani sera. Il fuoriclasse svedese ha vinto come da pronostico, superando al primo tentativo l’asticella posta a sei metri mentre duellava con lo statunitense San Kendricks (5.92 alla prima prova, poi tre errori alla quota successiva). Il due volte Campione Olimpico e Campione delha poi fatto alzare l’asticella a 6.15 metri, con l’obiettivo di ritoccare il già suodel meeting (6.10). Il ribattezzatoha completato l’opera al terzo assalto e a quel punto ci si poteva aspettare un attacco al suodeldi 6.25 siglato un paio di settimane fa alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma lo scandinavo ha deciso di non continuare la propria fatica.