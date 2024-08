Arianna Meloni l’indagine fantasma e il presunto complotto contro il governo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Politici in vacanza? Non proprio. In piena pausa estiva continua a tenere banco il casoe a intervenire, finalmente, dopo le polemiche scoppiate anche con l’Associazione nazionale magistrati, è la diretta interessata., leader della segreteria politica di Fratelli d’Italia, è finita in questi giorni nel tritacarne mediatico per una presunta indagine che sarebbe scattata da qui a poco ai suoi danni per “traffico di influenze” sulle ultime nomine del; come parte di un preciso disegno politico della sinistra, secondo quando rivelato dal direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti nel suo editoriale. Un’inchiesta che minerebbe, evidentemente, la tenuta del, già in bilico su altri nodi, come quello delle pensioni e dello jus scholae. Ora,si difende, e nega.