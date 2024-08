Amici Fan Infuriati | Perchè Holden E’ Stato Escluso Dal Promo!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 21 agosto 2024), figlio di Paolo Carta e protagonista didaldella nuova edizione: esplodono le polemiche tra i fan. Scopri cosa sta succedendo e perché! La nuova stagione didi Maria De Filippi non è ancora partita, ma già le polemiche infiammano l’atmosfera. Al centro della discussione c’è, figlio di Paolo Carta e quindi legato a Laura Pausini, che sembra esseremesso da parte in maniera piuttosto evidente. Il motivo? Un dettaglio apparso neldel talent show ha scatenato una vera e propria ribellione tra i fan del cantante. Questo elemento ha portato molti a credere che ci siaun tentativo deliberato di far dimenticare il suo percorso, alimentando una forte indignazione. L’assenza clamorosa neldi “” Con il lancio deldella nuova edizione, trasmesso su Canale 5, un nuovo capitolo di polemiche si è aperto.