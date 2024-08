Amici 24 Raimondo Todaro fuori dal cast dei professori | svelato il nome del sostituto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La redazione di24 (Maria De Filippi e i suoi collaboratori) avrebbero confermato l’addio didal talent. A confermarlo è stato il giornalista Giuseppe Candela e la notizia poi è stata ripresa anche da Amedeo Venza, esperto di gossip. Quest’ultimo ha voluto specificare anche chi sarà ildel maestro di ballo e si tratta proprio di un ex volto didi Maria De Filippi: scopriamo insieme i dettagli.24:ildeldia quanto pare non ci sarà ad24. E’ la notizia confermata nel seguente modo da Amedeo Venza: “E’ E’DA.. AL SUO POSTO UN EX ALLIEVO!: ARRIVA ADRIANO BETTINELLI”. Quest’ultimo ha partecipato adcome allievo diversi anni fa e, dopo essere volato negli Stati Uniti per diventare ballerino professionista, è ritornato nel talent da coreografo.