Abbandona iPhone e Samsung ora tutti comprano quest’altro smartphone | prestazioni eccellenti e prezzo bassissimo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Altro che, in pochi conoscevano questo brand ma ora è diventato vendutissimo:da top esuper. Parlando del settore tecnologico e, in maniera particolare, del mondo degli, tra i brand più popolari (almeno a livello d’immagine) ci sono la storica Apple, produttrice deglicon sistema operativo iOS, e parallelamente anche, che invece utilizza Android. Néné, spopola questo modello – cityrumors.itAlmeno fino allo scorso decennio erano sostanzialmente questi due brand a dominare il mercato, ma via via il settore si è aperto a nuovi marchi; spesso, si punta alla popolarità del “nome”, ma non è detto che ad uninferiore non si possano trovare prodotti di uguale qualità e con le stesse performance, se non maggiori.