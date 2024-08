A offrire a bordo di un camper questi servizi - tra le polemiche e le proteste dei pro-life - è Planned Parenthood che si occupa di assistenza sanitaria sessuale negli Usa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Uno ai cittadini ma anche una presenza ingombrante ed eclatante, che fa discutere e ha scatenato gli attivisti anti-aborto. Ildiparcheggiato vicino allo United Center di Chicago è una clinica mobile che, ingiorni, offre la possibilità di fare una vasectomia gratuita o un aborto farmacologico. È parcheggiato a poca distanza dal lungo in cui è in corso la convention dem che prepara l’investitura di Kamala Harris a candidata presidente del partito. Nelle vicinanze, separati dalla clinica da una recinzione, i manifestanti anti-aborto intonano slogan per una “rivoluzione pro-”. È un microcosmo del dibattito che si sta svolgendo in tutto il Paese su come dovrebbe essere il futuro dell’accesso all’abortoStati Uniti.