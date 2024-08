Viaggio in musica con Morricone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Una serata all’insegna dellada film questa sera nella scenografica cornice della piazza Kursaal di Grottammare. Alle ore 21.30 si esibirà l’Orchestra di fiati tributo Enniodi Offida in un concerto dedicato alle più belle colonne sonore di. L’orchestra diretta dal maestro Eldo Zazzetti è composta da 50 musicisti, è protagonista di un’attività concertistica in cui alterna un repertorio molto vario, dallatradizionale per banda, al patrimonio operistico fino alle interpretazioni di colonne sonore dei film, come quelle composte dal grandeche regaleranno al pubblico intense emozioni per capolavori assoluti e indimenticabili. Ospiti speciali le vocalist Valeria Svizzeri e Valentina Cinquino; ad accompagnare il pubblico Mauro Moretti. L’ingresso è libero senza prenotazione.