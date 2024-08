Torna Morellino Classica Festival Concerto del violoncellista Shugaev

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Al Chiostro dell’antico Convento del Petreto, arrivando a Scansano da Montemerano prima di arrivare nel borgo, si esibirà questa sera ile direttore d’orchestra russo Nikolay. Il virtuoso strumentista, apprezzato e richiesto in tutta Europa per le sue doti di "musicista totale" proporrà, in occasione del tredicesimo anno del2024, un programma ampio e variegato, comprendente una composizione per violoncello solo, in prima esecuzione mondiale, del compositore italiano Alessandro Annunziata, che sarà presente all’esibizione. Il, all’interno delinternazionale di Scansano, si terrà alle 19 e prevede un ricco programma: da Annunziata (1968): Recitativo, canto e giga per violoncello passando per Cassado (1897-1966): Suite per violoncello solo, Colasanti (1975): Lamento fino a Kerem (1981): Two aspects of Loneliness.