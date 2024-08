Sinner positivo e assolto | un caso già visto in Italia con Bortolotti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) La positività con assoluzione (per, va detto, motivi davvero molto evidenti) di Jannikha riportato alla mente a qualcuno unche fu ben poco considerato inai tempi, quello di Marco. Una situazione, la sua, che ricalca davvero molto da vicino quella del numero 1 del mondo perché passa quasi dalle stesse situazioni., 33 anni, è uno di quei giocatori per cui il fattore “seconda giovinezza sportiva” vale. Proprio quest’anno, infatti, è riuscito a entrare nei primi 100 in doppio, a furia di vittorie nei tornei Challenger (tra cui anche una in coppia con Andrea Vavassori), mentre in singolare non è mai riuscito a salire oltre la 350a posizione. Nativo di Guastalla, provincia di Reggio Emilia,fu trovatoal Challenger di Lisbona, nell’ottobre dello scorso anno.