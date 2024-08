Serie B gli squalificati | un calciatore ‘fermato’ e 4 club sanzionati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Il Giudice Sportivo diB, dopo la prima giornata di campionato, ha squalificato un solo giocatore per un turno. Si tratta del difensore della Sampdoria Nicholas Ioannou espulso nella ripresa della sfida contro il Frosinone. IPer quanto riguarda invece le sanzioni alil Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 20 agosto 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.