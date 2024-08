Non far vedere che ho letto un messaggio su WhatsApp

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 20 agosto 2024), per impostazione predefinita, mostra le conferme di lettura per tutti e mostra chiaramente quando siamo online e quando stiamo rispondendo, anche alle persone che non abbiamo direttamente in rubrica. Questa funzione è ottima se vogliamo far conoscere le nostre intenzioni agli interlocutori, ma se teniamo alla nostra privacy o vogliamo semplicemente poter rispondere ai messaggi senza creare aspettative, nella seguente guida vi mostreremo come non farche abbiamounsue che siamo online per rispondere. Con queste impostazioni risulteremo quindi più "invisibili", specie se ci contattano tante persone che non conosciamo o vogliamo nascondere le nostre intenzioni ad alcune persone in particolare.