Non c’è vacanza per ’I cani sciolti’ del Cai | ripristinati i sentieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Il gruppo ‘CaiSciolti Cavriago’ in azione, durante il periodo estivo, per eseguire alcune manutenzioni neidella nostra montagna. Si tratta d’interventi certamente importanti e utili compiuti grazie alla disponibilità e all’impegno dei volontari. "Manutenzioni di Ferragosto fra Casalino, prati di Sara e imbocco sentiero delle Veline (sentiero 625 e 635A) – spiegano dal ‘CaiSciolti Cavriago’ – . Grazie come sempre a tutti i volontari manutentori che si rendono disponibili, nei ritagli di tempo e nelle giornate di ferie, affinché idel nostro bellissimo Appennino siano sempre ben tracciati e in ordine". Il gruppo di Cavriago, attraverso la propria pagina Facebook, consiglia sempre di studiare il percorso prima a casa e inoltre nello zaino di portare "una buona cartina della zona o appAppennino". m. b.