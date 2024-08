Matilde Gioli ricoverata in ospedale | Starò a riposo per un po’

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Milano – “per un po’” con queste parole accompagnate da scatti eloquenti dal letto dil’attrice milanese Maltide(nome d’arte diLojacono) ha svelato ai suoi follower l’incidente che l’ha vista protagonista. L’artista, amatissima dal grande ruolo per i suoi tanti ruoli di successo dagli esordi nel 2014 in “Gomorra – La serie” fino alla fiction dei record “Doc”) si è infatti fatta male a una gamba come si evince dallo scatto della radiografia condivisa su Instagram insieme alle foto in cui fa il segno del pollice alzato e sorride, nonostante la brutta avventura. Sempre rivolgendosi ai suoi follower l’attrice ha poi chiesto consigli: “Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti”. Consigli che ovviamente non sono tardati ad arrivare insieme a tanti messaggi di auguri di pronta guarigione.