Mariah Carey a Capri accolta dai fan e dalla pioggia

(Di martedì 20 agosto 2024) (askanews) – Passeggiata serale a, sotto una leggera, per, tornata sull’isola per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la famiglia. La popstar americana è da sempre innamorata di, dove si è recata più volte e in passato ha inciso anche un album; è arrivata con il suo yacht accompagnata dai figli e dal suo staff,calorosamente dagli abitanti. GUARDA LE FOTO I beauty look didagli anni Novanta a oggi “, welcome to” Le titolari di un negozio le hanno dato il benvenuto con la scritta sulla vetrina “Welcome to” e, passandoci davanti,ha ricambiato con un sorriso e un saluto. Tanti i turisti e i fan che le hanno scattato foto mentre passeggiava per le vie e arrivava in piazzetta, nonostante il maltempo.