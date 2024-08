L' Ue lima i dazi per le e-car cinesi prima dell' ok finale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Nell'ambito'indagine in corso la Commissione Europea ha reso noto alle parti interessate variazioni sui possibilicompensativi definitivi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria dalla Cina. Vi è un leggero adeguamentoe aliquote dovuto alle interlocuzioni con le parti: Byd: 17,0%, Geely: 19,3%, Saic: 36,3%. Le altre società che hanno collaborato: 21,3%, tutte le altre società che non hanno collaborato: 36,3%. Si tratta di "una fase procedurale intermedia",che le misure siano adottate, per dare la possibilità di commenti finali. Vi è inoltre uno ad hoc del 9% per Tesla come esportatore dalla Cina.