Lucignana una passeggiata spirituale con Giuseppe Cederna fino all’Eremo di Sant’Ansano

(Di martedì 20 agosto 2024)(Lucca), 20 agosto 2024 - Dopo padre Bernardo, Folco Terzani e Giovanni Lindo Ferretti, quest’anno la tradizionaledalla Libreria sopra la Pennadiè affidata acon il reading “Su questa terra”. Appuntamento sabato 24 agosto alle ore 17, aper la quarta edizione di “Little Lucy. Un festival letterario piccolo così”. Attore, scrittore, viaggiatore e alpinista,guiderà il pubblico in questanella natura per camminare insieme, ascoltando il respiro della terra sotto i piedi. Camminare in silenzio, scoprendo il piccolo e l’infinitamente grande tra le radici di una quercia, nel riflesso di una pozzanghera o nel richiamo di un uccello. Camminare in compagnia dei poeti e degli scrittori che ci insegnano ad amare il mondo.