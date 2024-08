Lotto Campania fortunata | vinti oltre 36mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlpremia la. Nell’estrazione di lunedì 19 agosto, come riporta Agipronews, sono quattro le vincite in regione, per una cifra complessiva di: ad Avellino indovinati tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli, per un totale di 9.750, stessa combinazione e ruota che ha portato 9.250a un giocatore di Ascea e 9mila a uno di Angri, sempre in provincia di Salerno. Chiude i conti un ambo da 8.333messo a segno ad Arzano, in provincia di Napoli. L’ultimo concorso delha distribuito premi per5,5 milioni diin tutta Italia, per un totale di817 milioni dida inizio anno. L'articoloproviene da Anteprima24.it.