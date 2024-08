Litigano durante la festa di compleanno al bar Viene preso a pugni poi gli amici si vendicano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Stava brindando per festeggiare il suo, in compagnia di un parente, davanti a un bar. All’improvviso sarebbe stato colpito da un violento pugno che lo ha raggiunto al volto, pare dopo un diverbio verbale per motivi ancora oscuri. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Boretto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto l’altra sera in centro al paese. Il brindisi augurale di un uomo di 27 anni si è infatti concluso con il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso di Guastalla, per una visita di controllo e le medicazioni, non escludendo una possibile frattura alla mandibola destra del malcapitato. È accaduto domenica sera, poco prima delle vento, davanti a un locale pubblico di viale Umberto I°. L’aggressione, per motivi ancora da chiarire, si è verificata all’improvviso.