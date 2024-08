La bomboniera Campo riscaldato e maxischermo Uno stadio deluxe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Un. E,sopra la curva Nord (quindi a favor di visuale per gli ultras della Sud), è in arrivo il maxi-schermo. Come a San Siro, come nei grandi stadi, da cui sarà possibile rivedere le azioni e i gol comodamente come a casa. Grandi novità infrastrutturali al Calcio Monza. Sull’onda dei maxi investimenti avviati ancora da Silvio Berlusconi, loBrianteo, inaugurato nel 1988 e ribattezzato U-Power Stadium per ragioni di sponsorizzazione (appena confermata per il quinto anno consecutivo), è rifiorito. "Ci abbiamo speso 25 milioni di euro" aveva gongolato lo stesso Silvio. La capienza era passata da 4.999 spettatori a oltre 17mila in A. Appena arrivata, la nuova dirigenza si era ritrovata con un mucchio di problemi da risolvere. E gli interventi strutturali erano stati massicci.