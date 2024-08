It Ends With Us | Brandon Sklenar difende Blake Lively e Colleen Hoover dalle critiche

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 agosto 2024) L'attoreha affidato a Instagram la sua difesa della collegae della scrittrice. Nelle recenti settimane online si sono scatenate alcune polemiche legate al film ItUs, in particolare legate alla protagonistae alla scrittrice, autrice del romanzo da cui è tratto, ma oraha voluto rispondere via social. Online si sono infatti diffuse le voci di presunte liti tra le attrici e il regista e co-protagonista Justin Baldoni, oltre a sostenere che la star e l'autrice non abbiano affrontato in modo serio il tema della violenza domestica al centro della trama. Il messaggio della star di ItUsha ora