Incidente a Roma | muore Francesca Di Ruberto ex ragazza di Non è la Rai | aveva 44 anni

(Di martedì 20 agosto 2024)Di, exdi “Non è la Rai” È morta in unDi, 44enne ex protagonista dello storico programma tv Non è la Rai. La donna, che stava andando a lavoro, si trovava a bordo della sua auto quando sulla via Trionfale, nella zona Nord di, si è schiantata contro un furgone dell’Ama. A bordo dell’auto, oltre alla vittima, era presente anche un passeggero che è stato trasportato in ospedale dal 118 in gravissime condizioni. Il conducente del mezzo dell’Ama è risultato negativo al narcotest e all’alcoltest mentre l’azienda in una nota ha fatto sapere di essere “a completa disposizione delle Autorità competenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e il dipendente alla guida del mezzo Ama è stato trasportato sotto shock in ospedale per gli accertamenti di routine previsti in questi casi.