Il microonde è un ricettacolo di batteri potenzialmente pericolosi Ecco cosa c' è dentro ai nostri forni

(Di martedì 20 agosto 2024) Il forno aè undi. A metterlo nero su bianco, sulla prestigiosa rivista scientifica Frontiers in Microbiology, sono stati i ricercatori dell'Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio) dell'Università di Valencia e di Darwin Bioprospecting Excellence. Lo studio condotto da Alba Iglesias, Manuel Porcar, Lorena Martínez e Daniel Torrent ha messo in luce come l'ambiente delnon è affatto sterile e che, se usato a casa, ha bisogno di una frequente pulizia. Centinaia diresistenti Lo studio ha esaminato un totale di 30, prelevando campioni da diecidi uso domestico, dieci presenti in spazi condivisi come uffici e mense e dieci provenienti da laboratori.