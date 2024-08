Il falso endorsement di Trump e l’intelligenza artificiale | cosa è successo davvero

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 20 agosto 2024) La scelta di Taylor Swift per le elezioni del 2024: un mistero, fatta eccezione per DonaldCon l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre, abbondano le speculazioni su chi voterà Taylor Swift. Mentre l’icona pop deve ancora rivelare la sua posizione politica, l’ex presidente Donaldsembra fiducioso, o almeno, vuole che i suoi follower la pensino così. La mossa audace disu Truth Social In un recente post sulla piattaforma Truth Social,ha condiviso un’immagine di Taylor Swift che apparentemente lo appoggiava per la presidenza. Il post ha rapidamente attirato l’attenzione, ma c’era solo un problema: l’immagine era stata creata utilizzando