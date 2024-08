Heidi Baci matrimonio in vista dopo il Grande Fratello? Il gesto che fa esplodere il web

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 20 agosto 2024)pronta alcon il fidanzato conosciuto alalbanese? L’ex gieffina mostra l’anello E’ stato un anno dalle mille emozioni quello vissuto da, ex concorrente delchela sua uscita dalla Casa e il burrascoso rapporto con Massimiliano Varrese ha continuato a farla da protagonista, passando poi alla partecipazione alalbanese, dove si è messa in mostra per via della storia con Romeo Veshaj. La relazione tra la ragazza di origini albanesi e Romeo Veshaj, che si sono conosciuti all’interno della casa delAlbanese, procede a gonfie vele e ieri sera la giovane ha postato una foto che ha scatenato subbuglio tra i suoi follower.