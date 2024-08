Dalla zanzara al tritone La lista dei nuovi mostri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Sono 30 le specie aliene invasive presenti in Lombardia, sulle 88 dell’elenco di rilevanza per l’Unione Europea. Sono, invece, 38 gli animali e 98 le piante inserite nellanera, e quindi oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione: si vatigre alventre di fuoco che arriva dal Giappone al girasole del Canada. Il monitoraggio sulle invasive, in particolare, è costante, perché la loro presenza è una delle principali fonti di pressione e minaccia per la biodiversità ed i servizi ecosistemici e l’economia lombardi. Dal 2016 anno di inizio progetto Life Gestire 2020 ad oggi, sono stati finanziati oltre 1.500.