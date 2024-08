Calciomercato Catanzaro dal Torino arriva l’attaccante Demba Seck | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Nuovo colpo diin entrata per ildal, con la formula del prestito con diritto di riscattosenegalese. Il comunicato del club “Classe 2001,ha iniziato a giocare a calcio a 16 anni nelle giovanili della Spal, società con cui ha esordito in serie B mettendosi in mostra e guadagnandosi nel gennaio 2022, grazie alle sue doti di velocità e agilità, il passaggio alin seria A. Con i granata ha collezionato complessivamente 24 presenze prima di essere girato nel gennaio scorso in prestito al Frosinone. Il passaggio all’Ussi è concretizzato subito dopo il confronto con il ds Ciro Polito – «fin dal primo incontro ami è piaciuto il suo modo di fare» – e mister Caserta: «Mi hanno detto che posso essere il calciatore giusto per dare un contributo a questa squadra, spero di riuscirci.