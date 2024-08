Arrestato Michael Madsen il noto attore dei film di Quentin Tarantino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024)può essere considerato un fedelissimo di, infatti è presente in molti dei suoicult come “Le iene”, “Kill Bill”, “The Hateful Eight” e “C’era una volta a Hollywood”. Recentemente però è balzato agli onori della cronaca per questioni di natura giudiziaria, infatti per lui sono scattate le manette dopo una furiosa lite con la moglie DeAnna. La donna il 17 agosto, come riportato dal The Guardian, ha telefonato allo sceriffo della contea di Los Angeles denunciando di essere stata spintonata e chiusa fuori casa dal marito. L’arresto diDopo le accuse di violenza domestica,è statoa Malibu, ma in cella ci è rimasto poco poiché ha pagato la cauzione da 20.000 dollari.