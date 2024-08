Vuelta 2024 tappa 4 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Castelo Branco, 19 agosto– E’ arrivato, finalmente, il sigillo di qualità di Wout Van Aert alladi Spagna con un sontuoso arrivo in volata su Kaden Groves e Jon Aberasturi. Sprint di potenza, in leggera salita, per il belga che ha consolidato la leadership in classifica, che con ogni probabilità lascerà ad altri nella quartacon il primo vero arrivo in salita della corsa spagnola. Ancora piazzati, nella volata di Castelo Branco, Marit, Bittner e Strong. Miglior italiano Lorenzo Rota tredicesimo. Martedì 20 agosto si sale a Pico Villuercas per una grande sfida in montagna tra i big.Si comincia a fare sul serio alladi Spagna. La quartada Plasencia a Pico Villuercas misura 170 chilometri ma presenta il primo vero arrivo in salita della corsa spagnola.