Una lunga attesa Il Como ritrova la Juve dopo ventidue anni Pronto l’esodo dei tifosi

(Di lunedì 19 agosto 2024), ilsfiderà stasera a Torino alle 20.45 lantus, nella prima di campionato. I lariani riproporranno la formazione della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, con tre assenti: lo squalificato Iovine, più i due infortunati Varane e Mazzitelli. Il francese, che teneva molto a questa partita, rimarrà fuori per diversi giorni per un problema al legamento collaterale del ginocchio sinistro, mentre il centrocampista Mazzitelli non si è ripreso da una botta alla gamba rimediata a Genova. Saranno sostituiti da compagni che scalpitano per giocare: il posto di Varane verrà preso da Dossena, quello di Mazzitelli da Baselli che da vecchio cuore granata cercherà di mettere in difficoltà i bianconeri.