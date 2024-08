Sorrisoni di Dybala in allenamento e abbracci con De Rossi | le foto che fanno sperare i romanisti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 agosto 2024 – All’indomani dell’esordio in campionato della Roma contro il Cagliari, gara terminata a reti bianche (leggi qui), i giallosono tornati subito ad allenarsi. Ma a tenere banco, più che il pari in Sardegna, è inevitabilmente la questione Paulo. La Joya è al centro di una trattativa, ad ora difficile da comprendere, con i sauditi dell’Al-Qadsiah: e se dall’Arabia danno ormai per fatta la trattativa, le cose sembrano stare diversamente, almeno per adesso. A Cagliari l’argentino, partito dalla panchina, è entrato ed ha cambiato il volto della Roma (ed ha anche fornito un pregevole assist a Dovbyk, il cui colpo di testa si è fermato sulla traversa). Insomma,è sul pezzo. Lo fa perchè è un grande professionista o perchè ha deciso di rimanere, rifiutando i petroldollari sauditi? Non lo sa nessuno, forse nemmeno lui.