Robert De Niro si tuffa dallo yacht per festeggiare i suoi 81 anni | l’incredibile salto da 10 metri La figlia preoccupata | Oddio sei pazzo

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’età è solo un numero perDe. L’iconico attore, nel giorno del suo 81esimo compleanno, ha sorpreso tutti con un’impresa degna di un giovane atleta: un tuffo spettacolare dal suo, da un’altezza di circa 10. A immortalare e condividere questo momento è stata laDrena, che ha postato il video sul suo profilo Instagram accompagnandolo con un messaggio affettuoso: “Happy 81st Bday to my Dad and #1 ride or die .. Love you with all my heart #BobbyD forever”. Nel video si vede Delanciarsi senza esitazione nel mare cristallino, mentre dalla barca si sentono voci preoccupate che gli chiedono se stia bene. L’attore, con la sua solita nonchalance, risponde affermativamente e nuota verso una moto d’acqua lì vicino.