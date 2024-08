Musk chiude gli uffici di X in Brasile

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 19 agosto 2024) Al grido di «censura!», Elonha deciso dire glidi X in. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore e rappresenta solo l’ennesima puntata di una controversia che prosegue da mesi. Fin da quando il tribunale supremo federale aveva aperto un’indagine nei confronti della piattaforma che – attraverso la voce e le scelte del suo titolare – si era rifiutata di bannare alcuni profili che nel corso dell’ultima campagna elettorale per le elezioni presidenziali avevano diffuso fake news (condite da discriminazione e razzismo) per influenzare le votazioni a sostegno del Presidente uscente (non riconfermato) Jair Bolsonaro.