MotoGP Marc Marquez non ha ancora vinto con la Ducati Moto Gresini inferiore o ha perso smalto?

(Di lunedì 19 agosto 2024)lo? La domanda sorge spontanea valutando il percorso diin. Undici appuntamenti del Mondiale 2024 sono andati in archivio e la vittoria continua a mancare adal 24 ottobre 2021. Al Red Bull Ring, i presupposti per provare a effettuare questo upgrade potevano esserci, mauna volta qualcosa è andato storto. Un problema tecnico al via della gara di ieri ha estromesso da ogni velleità di vittoria. Bravo comunquea rimontare e a chiudere quarto, avendo un passo gara notevole nell’ultima parte del GP. Tuttavia, se è vero che il dato dei successi è fermo, quello delle cadute è stato ulteriormente aggiornato. Nella Sprint Race, infatti, il Cabroncito è incappato nel 16° incidente dell’annata. Un crash frutto della voglia dello spagnolo di contendere la vittoria a Francesco Bagnaia.