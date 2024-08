MotoGP | Francesco Bagnaia vittoria e primato in classifica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sorpassi, controsorpassi e tante emozioni sui vari asfalti che stanno decidendo questo Motomondiale 2024 della. Dopo aver assistito al bellissimo weekend andato in scena al Red Bull Ring (Austria), lapiloti ha conosciuto il nuovo leader delle operazione: è, campione in carica di Ducati della classe regina delle due ruote, che vincendo in terra austriaca ha scavalcato, nuovamente, Jorge Martin di Pramac Racing nella graduatoria iridata. Un successo netto quello del piemontese che ha dimostrato una volta di più di essere praticamente imbattibile sul tracciato Spielberg. Le parole didopo lain Austria: “Gara tostissima, bel successo” (Crediti foto: Pagina Facebook del pilota)“È stata una gara tiratissima, ho provato a mettermi davanti subito perché sapevo che il mio ritmo fosse buono.