Mio fratello rincorre i dinosauri Nero a metà o Turandot? La tv del 19 agosto

(Di lunedì 19 agosto 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 19, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “3”, con Claudio Amendola. Alba, sua sorella Alice e Federico arrivano sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita di Clara; Malik, che inizia a sospettare del ragazzo, decide di indagare su di lui. Nel frattempo, un giovane con evidenti segni di pestaggio si presenta in commissariato, ma muore tra le braccia di Bragadin prima di poter sporgere denuncia. Le indagini sul cadavere del complice di Pugliani, Calzola, portano a una misteriosa cassetta di sicurezza Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con la serie “C.S.I.: Vegas”. Verranno proposti tre episodi dal titolo: “Atomic City”, “Un caso per caso” e “L’arte della paura”.