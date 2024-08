Meteo lunedì in arrivo un vortice di bassa pressione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024) PrevisioniItalia La situazione. Ildiche si sta approfondendo sul nord Italia in questa prima parte della giornata di domenica, è destinato ad attraversare tutte le nostre regioni. Il minimo entro il pomeriggio disarà sull’Italia centrale mentre martedì mattina sarà sullo Ionio. Questo significa che avremo ancora forti condizioni di instabilità atmosferica con altri temporali e nubifragi. La situazione sarà particolarmente delicata nella giornata diper una parte del Nord, il settore compreso tra l’Emilia Romagna e il basso Veneto che rischiano di vedere fenomeni non solo intensi ma insistenti con il rischio di criticità per allagamenti, soprattutto in Emilia Romagna. A rischiare di più per le regioni centrali saranno invece le Marche, soprattutto settentrionali e l’Umbria.