Massimo Boldi nella bufera social | valanga di commenti sotto allo scatto con le figlie

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 19 agosto 2024) Personaggi Tv. Continua lasudopo il caso mediatico scoppiato a Ferragosto e che ha visto coinvolta anche la premier Giorgia Meloni. Nei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio stessa era intervenuta per mettere a tacere le critiche, ma la vicenda non ci è ancora conclusa e ora l’attore è stato costretto ad una azione drastica. Cosa sta succedendo.() Leggi anche: Mondo del cinema in lutto: se ne va un grande, l’annuncio arriva solo ora Leggi anche: Fedez “ha fatto la storia” con la festa a Porto Cervo? Va su Wikipedia ma finisce malissimo (FOTO)e il post dedicato a Giorgia Meloni, noto attore, comico e produttore cinematografico, è finito al centro di unaper un post di auguri pubblicato quattro giorni fa.