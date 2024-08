Maltempo vento e pioggia | scatta l’allerta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tregua dall’estate. Un nuovo peggioramento meteorologico è atteso in queste ultime ore ed èta l’ennesima allerta. Tutti i dettagli Dopo una seconda parte di luglio e un inizio di agosto caratterizzati dal sole e da temperature sopra la media, negli ultimi giorni si sta registrando un peggioramento meteorologico. Da Ferragosto in Italia stiamo assistendo a violenti temporali oltre che fortetanto da provocare diversi disagi e non solo. L’ondata diè stata la causa della barca a vela affondata al largo di Palermo.(Pixbay) – cityrumors.itLa situazione non è sicuramente migliore in altre parti del mondo. Negli Stati Uniti, per esempio, la tempesta Ernesto si sta rafforzando ora dopo ora ed ora è classificata uragano. Il vortice dinei giorni scorsi ha colpito Porto Rico e Bermuda ed ora ‘minaccia’ le coste orientali americane e canadesi.