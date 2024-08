Madonna cena tre stelle Michelin per il compleanno a Pompei | Ha chiesto un vino particolare È il suo preferito e costa meno di 20 euro a bottiglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Con unfesteggiato all’italiana, non poteva certo mancare unaaltrettanto italiana. E se sono piovute critiche per la sua scelta, sicuramente inusuale, della location,, 66 anni, è andata alla ricerca della tradizione, invece, per quanto riguarda la. Nell’iconico Parco archeologico di, dunque, la popstar si è lasciata andare alle tipiche leccornie della cultura partenopea: verza saltata, zucchine alla scapece, melanzane a funghetto. Ma anche le pizze, che non potevano mancare, così come la mozzarella, le alici e le bruschette con i pomodori di Sorrento. Insomma, una vero e proprio excursus culinario che ha trascinatotra i sapori rustici del Vesuvio e quelli acquatici del Golfo.