Imma Polese Castello Delle Cerimonie | Polemiche Per Il Lusso Sfrenato!

(Di lunedì 19 agosto 2024) Scopri la storia della famigliatra sfarzose feste esocial, mentre le vicende giudiziarie sul sequestro del Grand Hotel La Sonrisa fanno discutere. La Famigliatrae Feste Sfarzose La famiglia, celebre grazie al programma “Il” trasmesso su Real Time, è al centro di un acceso dibattito sui social media. Un video recentemente pubblicato online ha rapidamente superato i 3,5 milioni di visualizzazioni, ma ha anche scatenato una valanga di critiche. Molti si sono indignati per l’eccessivo ostentare cibo durante unalussuose feste organizzate dai. Un utente ha persino dichiarato che il denaro speso per il banchetto avrebbe potuto finanziare un anno di istruzione per cento bambini in Africa.