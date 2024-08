Il mistero del medico con milioni di Euro Cos’ha trovato in casa sua la Guardia di Finanza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ladiprobabilmente ha avuto una soffiata, o dei sospetti che hanno portato all’apertura di un’indagine approfondita. Ma forse, quando gli agenti hanno iniziato la perquisizione di un appartamento di una Napoli, nel Rione Santa Maria la Carità, nemmeno loro si aspettavano di trovare un vero e proprio tesoro in contanti nascosto dietro a un armadio. Sì, perché in un nascondiglio trasformato dal professionista in una specie di cassaforte improvvisata, i finanzieri hanno rinvenuto 8disuddivisi in mazzette da 20, 50, 100 e 200. Una cifra abnorme, ovviamente non compatibile con la professione dell’uomo. Il quale, interrogato, non ha saputo fornire una spiegazione convincente riguardo alla provenienza del denaro, che di conseguenza è stato sottoposto a sequestro preventivo in attesa di ulteriori indagini che ne certifichino la provenienza.