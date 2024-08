Giorgio Diritti Città del diario | Ilaria Alpi Miran Hrovatin Tutino Giornalista al Premio Pieve 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto– Per il 40°l’Archivio dei diari riserva un incontro e uno spazio di riflessione nell’ambito del, a trent’anni dalla loro uccisione, come “esempio altissimo di vocazione giornalistica, animato da valori e da una passione che dobbiamo continuare a raccontare alle nuove generazioni”; e attribuisce ildelal regista“per lo spessore del suo impegno civile e per l’incessante attenzione che dedica alle storie marginali”. Ilè stato creato per offrire un riconoscimento simbolico alle nuove leve che ogni giorno onorano con capacita?, entusiasmo e dedizione la professione cheha più amato.