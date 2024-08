Che spavento per un papà e due bambini dispersi | ritrovati dopo molte ore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Nuova disavventura di escursionisti tra i boschi del Partenio, nei territori di Roccabascerana e Pannarano. Questa volta a perdere l'orientamento è stata unche nelle prime ore del pomeriggio con i suoi duesi era addentrato nella fitta vegetazione. Non vedendolo tornare, la moglie e mamma dei piccoli ha lanciato l'allarme per le ricerche: si sono cosi mobilitati i Vigili del Fuoco dei Comandi Provinciali di Avellino e Benevento in quanto appunto il massiccio montuoso segna proprio il confine tra i due territori. Utilizzando anche a tecniche TAS (topografia applicata al soccorso), i caschi rossi hanno avviato le ricerche. Il terzetto è stato infine ritrovato tra i boschi soltanto attorno alla mezzanotte quando i caschi rossi hanno segnalato la fine dell'emergenza.