Calciomercato Juventus Koopmeiners in arrivo

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’addio di Teunall’Atalanta è stata un po’ la telenovela dell’estate, talvolta trascinata anche fin troppo dalla stampa. Ora però la situazione sembra aver trovato la sua svolta definitiva. Il giocatore infatti si appresta a trasferirsi alla. La svolta sarebbe stata l’di Samardzic a Bergamo che avrebbe definitivamente chiuso gli spazi per il giocatore olandese. Andiamo dunque a fare il punto della situazione suldellain(Credit foto – pagina Facebook Atalanta Bergamasca Calcio)Domani potrebbe già essere il giorno diper la. In totale all’Atalanta andranno circa 57 milioni di cui 15 subito e i restanti tra il 2025 e il 2028. Un accordo senza dubbio particolare, ma che evidentemente in termini di liquidità riesce ad accontentare tutti quanti.